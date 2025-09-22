La Fundación Globalcaja y la FEMP impulsarán acciones formativas en municipios

La Fundación Globalcaja y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha han abierto vías de colaboración para impulsar acciones formativas como la Escuela Regional Digital.

El objetivo de esta colaboración es promover que los municipios de menos de 5.000 habitantes de la región se beneficien de formación, gratuita y de calidad, en digitalización, según ha informado la entidad bancaria en nota de prensa.

En este sentido, el secretario regional de la FEMP, Fermín Cerdán, y la directora general de la Fundación Globalcaja HXXII, Carla Avilés, han celebrado un encuentro para analizar las posibilidades de estrechar la colaboración entre ambas instituciones para impulsar acciones formativas dirigidas tanto a las entidades locales de la región como a sus habitantes.

Así, Avilés ha dado a conocer a Cerdán los pormenores de la Escuela Regional Digital Globalcaja, una oferta formativa de alta calidad, diseñada para ser cursada de forma presencial o virtual, que beneficia a las personas que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes facilitándoles una formación que aporta valor en el uso de las herramientas digitales de forma ágil y segura.

La iniciativa está financiada por la Unión Europea y forma parte del programa Reto Rural Digital del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y es gratuita para las entidades locales.