El tiempo en Castilla-La Mancha para este martes 23 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con algo de nubosidad baja de madrugada en cumbres de los Sistemas Central e Ibérico de Guadalajara y por la noche en el área de Albacete que pueden ir con brumas y nieblas asociadas en zonas altas; por la tarde algún intervalo de nubes de evolución en zonas montañosas del nordeste.

Probables chubascos a primeras horas del día en Hellín y Almansa, sin descartarlos en zonas aledañas. El viento soplará flojo del norte y noreste girando al final a este y sureste en Albacete y a este y nordeste en el resto.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso localmente más acusado en Cuenca y Albacete; y las máximas en ligero descenso en la Ibérica de Guadalajara y en las sierras de Albacete y sin cambios o en ligero aumento en el resto.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 23 grados en Albacete, entre los 11 y los 24, en Ciudad Real, entre 6 y 22 grados en Cuenca, entre 9 y 23 grados en Guadalajara y entre 9 y 23 grados en Toledo.