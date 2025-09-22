El PP de Castilla-La Mancha pedirá revisión urgente estas ayudas a agricultores

El Grupo Parlamentario Popular va a pedir «una revisión urgente de todas las ayudas» a los agricultores afectados por la sequía, acusando al Gobierno regional de «elegir con el dedo a quien merece la ayuda y quien no».

En rueda de prensa, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha señalado que se han dejado «pueblos fuera, como si en esos municipios no hubiera sequía, como si los agricultores y ganaderos vivieran en otro planeta».

Además ha señalado que se han dejado «fuera» a «sociedades agrarias de transformación, a las cooperativas, a las sociedades anónimas y a las sociedades limitadas», añadiendo que se han concedido ayudas de «50 céntimos», tras la publicación de las mismas por parte de la Consejería de Agricultura.

Demanda el PP que se incorpore de manera «inmediata» a estas ayudas a «todas las explotaciones, sean personas físicas o jurídicas, autónomos, sean cooperativas o sociedades mercantiles», así como «un plan de compensación real y justo que llegue a la verdad de los bolsillos de los agricultores y no se convierta en una tomadura de pelo».

«Pedimos al Gobierno que ya nos den más limosnas, que no discriminen, que no hagan más propaganda vacía. Lo que hace falta son soluciones reales, rápidas y eficientes para que los agricultores puedan sobrevivir. Porque cada día que pasa sin actuar, cada día que se pierden cosechas, es un día más de ruina, de abandono y de desesperación en nuestros pueblos», ha denunciado Lucas-Torres.

PULSERAS ANTIMALTRATO

Por otro lado, preguntado si su grupo se sumará a la petición de Vox para que la consejera de Igualdad, Sara Simón, comparezca en Cortes a raíz del fallo de las pulseras antimaltrato, ha señalado que tendrán que estudiar la propuesta.

En todo caso, ha añadido que le parece «vergonzoso» toda acción que «siga haciendo daño a todo el colectivo víctimas de violencia de género».