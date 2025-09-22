El presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha nombrado a Matilde Yebra Gago como secretaria general de dicho órgano.

Así consta en la resolución que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, en la que se indica que la ley Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha establece que «la dirección de la Secretaría General del Consejo Social corresponderá a un secretario o secretaria general, que será nombrado y cesado libremente por la presidencia, oído el rector y la persona responsable de la consejería con competencia en materia de universidades, entre funcionarios públicos, con experiencia en el ámbito universitario, pertenecientes a cuerpos o escalas para los que se exija titulación universitaria superior, previa comunicación al Pleno del Consejo».

De igual modo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha dispone que el secretario general del Consejo Social será nombrado y cesado libremente por el presidente, previa comunicación al Pleno del Consejo Social, entre personas de reconocida competencia en la gestión de entidades públicas o privadas».

Por ello, una vez realizada la comunicación al Pleno del Consejo en la reunión celebrada en Toledo el 9 de septiembre, el presidente ha resuelto nombrar secretaria general del Consejo Social a Matilde Yebra Gago, funcionaria A1 de la Universidad de Castilla-La Mancha.