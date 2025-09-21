Frente común regional y europeo para blindar el presupuesto de la PAC 

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha pedido «hacer un frente común de todas las organizaciones, de todas las fuerzas políticas, en definitiva, de todos los que defendemos los intereses de esta región», para luchar contra los recortes planteados por la Comisión Europea en torno a la Política Agraria Común y a las políticas de desarrollo rural.

Esa es la conclusión que el Gobierno regional extrae tras la participación en la 235ª mesa del Comité Europeo de las Regiones y el objetivo que marca el Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page para los próximos meses, ha informado la Junta en un comunicado.

«Por un lado, tenemos que hacer este frente común, primero en el ámbito interno de la propia Comunidad Autónoma, y esta es una invitación al Partido Popular a que deje a un lado sus intereses partidistas y se centre en lo que importa e interesa a Castilla-La Mancha», ha señalado Caballero. En este sentido, ha incidido en que hay muchos intereses en juego en materia rural y en materia agrícola que están por encima de cualquier interés partidista.

Por otro lado, ha explicado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya se trabaja también en una estrategia externa, liderada por el presidente Emiliano García-Page. «Vamos a incrementar nuestra presencia en todos los ámbitos, especialmente en las instituciones europeas, donde se está jugando una partida muy importante en estos momentos», ha afirmado.

«El objetivo es blindar lo que es la Política Agraria Común, que ha contribuido de manera muy positiva al desarrollo y al bienestar de una región como la nuestra, tan vinculada al sector agroalimentario y considerada la despensa de Europa», ha detallado.

Desde Dinamarca ha confirmado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha «queremos trabajar para lograr que no se recorte ni un céntimo lo que hasta ahora han sido los fondos destinados, tanto directamente a los agricultores, como también al desarrollo y a la modernización de la vida y de las condiciones del medio rural».

Ha recordado que García-Page comparte una misma estrategia con el presidente de Andalucía, pero también con presidentes de otras regiones de Europa, para defender «que los fondos no solo no se pueden recortar, no solo no se pueden detraer, pues tienen que mantenerse en los términos que hemos tenido durante todos estos años, en torno a 7.000 millones en Castilla-La Mancha, sino que incluso se tendrían que aumentar en proporción al IPC para los próximos siete años».

Caballero ha asegurado que «el sector agroalimentario de la región tiene al Gobierno del presidente García-Page como aliado para defender sus intereses ante las instituciones europeas». Por este motivo, se ha comprometido a «seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, creo que con mucho éxito, porque estamos estableciendo alianzas que van a contribuir a fortalecer esta defensa que estamos liderando desde Castilla-La Mancha en Europa y que resulta vital para los hombres y mujeres de la agricultura y la ganadería de nuestra tierra y para el desarrollo de nuestros pueblos y el medio rural».