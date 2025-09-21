El tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes 22 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con alguna nubosidad baja de madrugada en cotas altas del Sistema Central aumentando, durante la tarde, la nubosidad de evolución en el nordeste y en la Sierra de San Vicente y a última hora de la tarde en el sureste de Albacete donde por la noche no se descarta algún chubasco disperso.

Las temperaturas irán en descenso generalizado, que en el caso de las máximas será notable en La Mancha y en puntos de los Montes de Toledo. El viento soplará flojo de componente norte tendiendo a variable en el extremo sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados en Albacete, entre los 11 y los 24, en Ciudad Real, entre 8 y 21 grados en Cuenca, entre 9 y 22 grados en Guadalajara y entre 10 y 23 grados en Toledo.