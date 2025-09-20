«¿Podemos estar tranquilos de que el dinero que recibe Vox de todos los castellanomanchegos se destina conforme a la ley?»

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha preguntado hoy al presidente del grupo parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, si «podemos estar tranquilos de que el dinero que recibe su partido de todos los castellanomanchegos y castellanomanchegas se destina a los objetivos que marca la ley».

Tras conocerse, a través de la exportavoz de Vox en el Parlamento de Baleares, que su líder a nivel nacional, Santiago Abascal, exigía que se le transfiriesen los fondos que recibía el grupo parlamentario en las islas a la Fundación que él preside, Gutiérrez ha señalado que «habría que ver la legalidad de esta práctica, si es, o no, conforme a las normas administrativas».

Lo ha señalado desde la caseta de Ferias del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo), donde acompañado de militantes y simpatizantes ha pedido explicaciones a Moreno: «¿Qué hacen el grupo parlamentario Vox de las Cortes con el dinero que reciben de todos los castellanomanchegos?, ¿Es una práctica habitual, y una exigencia de Santiago Abascal también para el grupo de Vox en Castilla-La Mancha?».

Máxime si cabe cuando se trata de un partido político «muy implicado en la mentira y en la contradicción», ha recordado.

«Están en contra de Europa, pero ahí tienen a sus europarlamentarios cobrando. Están en contra de las comunidades autónomas y ahí tienen a diputados regionales cobrando, véase David Moreno. Están en contra de las diputaciones, pero ahí tienen a un vicepresidente en la Diputación de Toledo cobrando», ha trasladado al respecto.

«En qué cabeza cabe que el PP esté en contra de que a CLM se le perdone la deuda»

Por otro lado, ha insistido en lo que cuesta entender que el PP de Castilla-La Mancha esté en contra de que a esta tierra se le perdone una parte de la deuda «con no sabemos qué tipo de argumentos, más allá del servilismo y el seguidismo a los fundamentos de Feijóo, porque aquí nunca jamás hemos escuchado al Señor Núñez defender a esta tierra posicionándose en contra de lo que sus jefes en Madrid digan», ha aseverado.

Y ha criticado «en qué cabeza cabe, a qué persona en su sano juicio se le puede ocurrir estar en contra de que le perdonen una deuda de 5.000 millones de euros que se pueden destinar a mejorar la vida de la ciudadanía. Y más cuando esa deuda la han generado ellos mismos en los únicos cuatro años que gobernaron en Castilla-La Mancha».

Gutiérrez ha trasladado que si por culpa de Núñez y del PP, la región perdiese esos 5.000 millones de euros «habría que echarles a ‘gorrazos’ de aquí, y por supuesto de la política» porque «siguen siendo un verdadero peligro para Castilla-La Mancha» ha concluido.