Los ayuntamientos más morosos de Castilla-La Mancha

El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos de junio de 2025 sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), que vuelven a poner de relieve la disparidad de gestión en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. La normativa fija un máximo de 30 días para abonar facturas, pero en varios consistorios el retraso supera los 200 días, llegando en algún caso a rozar los tres años.

Albacete: Vianos, récord con más de 872 días de demora

La provincia de Albacete encabeza el ranking regional con el ayuntamiento de Vianos, que presenta un PMP de 872,62 días, es decir, más de dos años y medio de retraso medio en el pago de sus facturas. El caso de Vianos lo sitúa como el consistorio más moroso de toda Castilla-La Mancha y uno de los peores de España.

Cuenca: Tébar supera los 400 días

En la provincia de Cuenca, el municipio más incumplidor es Tébar, con un PMP de 439,63 días. En la práctica, esto significa que sus proveedores tardan más de un año en cobrar, lo que afecta de manera directa a empresas locales y autónomos que dependen de estos ingresos para sobrevivir.

Toledo: Ugena, por encima de los 300 días

El ayuntamiento de Ugena, en la provincia de Toledo, alcanza un PMP de 316,81 días. Con casi un año de retraso medio, se coloca como el tercer consistorio más moroso de la región. Este dato contrasta con otros municipios toledanos que pagan dentro del plazo legal, reflejando la fuerte desigualdad de gestión en la provincia.

Ciudad Real: Almadén roza los 300 días

En Ciudad Real, el peor registro lo marca Almadén, con 290,24 días de media para pagar a sus proveedores. El histórico municipio minero acumula así prácticamente diez meses de demora en sus pagos, una cifra muy alejada de los 30 días que impone la ley.

Guadalajara: Sigüenza supera los 200 días

La provincia de Guadalajara tiene como peor dato el de Sigüenza, que con un PMP de 203,42 días supera ampliamente el límite legal. Aunque se sitúa por debajo de los peores casos de otras provincias, sigue incumpliendo de forma reiterada los plazos fijados.

Una región con fuertes contrastes

El listado muestra que en Castilla-La Mancha hay ayuntamientos que pagan casi al contado, pero también otros que tardan más de dos años en cumplir con sus obligaciones. Para los proveedores, especialmente pymes y autónomos, esta morosidad supone un grave problema de liquidez que compromete la continuidad de sus negocios.

Ranking de los peores ayuntamientos por provincia (junio 2025):

Provincia Municipio PMP (días) Albacete Vianos 872,62 Cuenca Tébar 439,63 Toledo Ugena 316,81 Ciudad Real Almadén 290,24 Guadalajara Sigüenza 203,42

Fuente: Ministerio de Hacienda, Periodo Medio de Pago a Proveedores, junio de 2025.