El tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo 21 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas disminuyendo a poco nuboso o despejado a partir de la mañana, y nubosidad de evolución en el tercio este. Brumas de madrugada en la Serranía de Cuenca y sureste de Albacete sin descartar bancos de niebla asociados.

Habrá lluvias débiles en el tercio oriental, aisladas y dispersas que tienden a remitir al final, acompañadas de probables chubascos tormentosos ocasionales en el noroeste en la primera parte del día que serán poco probables en el sureste de Albacete por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en descenso que se alcanzará al final del día, localmente notable en las sierras y montes del oeste y montañas de Guadalajara, y menos acusado o sin cambios en Albacete; y las máximas irán en descenso, localmente notable en la mitad occidental y Guadalajara, y en el resto menos acusado salvo en Albacete con pocos cambios.

El viento soplará flojo de oeste y noroeste, con intervalos moderados generalizados y rachas fuertes en la Serranía de Cuenca durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 31 grados en Albacete, entre los 16 y los 28, en Ciudad Real, entre 15 y 27 grados en Cuenca, entre 14 y 25 grados en Guadalajara y entre 14 y 28 grados en Toledo.