El tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado 20 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielo nuboso, con predominio de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en la mitad este.

No se descarta alguna bruma en zonas altas de la Serranía de Cuenca y de la Sierra de Alcaraz durante la madrugada, y se esperan lluvias débiles y chubascos aislados durante la segunda mitad del día, más probables en la mitad este, sin descartarse también en sistemas montañosos del oeste de la Comunidad Autónoma. Tampoco se descarta que vayan acompañadas de tormentas y posible granizo.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, salvo en el cuadrante suroriental, donde podrían darse ligeros ascensos, mientras que las máximas sufrirán un descenso generalizado, que será puntualmente notable en el entorno de las parameras y ligero en el cuadrante suroriental.

El viento soplará flojo y de dirección variable, con predominio de la componente este al principio en la mitad oriental, del sur en horas centrales y por la tarde de oeste en la mitad occidental, con intervalos fuertes en zonas de tormenta.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 32 grados en Albacete, entre los 20 y los 34, en Ciudad Real, entre 16 y 32 grados en Cuenca, entre 19 y 32 grados en Guadalajara y entre 19 y 35 grados en Toledo.