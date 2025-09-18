El tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes 19 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, en Castilla-La Mancha, en la mitad oriental cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos al final del día. En la mitad occidental, intervalos de nubes medias y altas por la mañana, que tenderá a cielo cubierto a partir de mediodía.

No se descarta la presencia de brumas y bancos de niebla dispersos en el sureste de Cuenca y Albacete, por la presencia de nubes bajas durante la madrugada y al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, salvo en el tercio suroriental donde podría darse algún ligero descenso, y las máximas en ligero descenso, más acusado en Cuenca y Albacete.

El viento soplará flojo, variable al principio y al final del día, de componente sur durante las horas centrales, rolando a oeste en la mitad occidental, y con intervalos de intensidad moderada durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 33 grados en Albacete, entre los 22 y los 37, en Ciudad Real, entre 17 y 34 grados en Cuenca, entre 18 y 35 grados en Guadalajara y entre 22 y 38 grados en Toledo.