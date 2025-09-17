Los datos de las ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre de 2025

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, tanto de fincas rústicas como urbanas, aumentaron hasta las 297 en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre de 2025, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

La cifra de ejecuciones hipotecarias supone un incremento del 53,09% respecto al primer trimestre del año, cuando se registraron 194 ejecuciones hipotecarias.

Del total de la cifra, 195 ejecuciones se realizaron sobre viviendas habituales, 143 de ellas de personas físicas, y 52 de ellas inscritas como domicilio de personas jurídicas. De igual modo, se realizaron otras 10 sobre solares y 48 sonre otras urbanas.

La cifra total supone un 36,36% más que entre los meses de enero y marzo, cuando se inscribieron 143 ejecuciones hipotecarias.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el segundo trimestre se iniciaron 6.407 ejecuciones hipotecarias, un 15,8% más en tasa trimestral y un 14,9% más en la comparativa anual. De ellas, 6.058 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 349 a fincas rústicas (+6,1% trimestral y -2,5% interanual).

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.902 en el segundo trimestre del año, cifra un 19,6% superior a la del trimestre anterior y un 28,1% por encima de la del mismo trimestre de 2024.

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,5% en el trimestre y un 16,1% en comparación con el segundo trimestre de 2024. Dentro de las fincas urbanas, 4.133 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que en el segundo trimestre de 2024. De ellas, 3.522 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 20,2% superior a la del trimestre anterior y un 28,1% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas se incrementaron un 22,4% trimestral (+26% interanual), hasta las 611, mientras que las realizadas sobre solares se dispararon un 34,1% entre abril y junio (+123,5% interanual), hasta totalizar 228.