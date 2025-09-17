El tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves 18 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad de evolución a partir del mediodía en la mitad occidental y localmente en zonas de montaña del noreste, con probabilidad de algún chubasco aislado que podrá ir ocasionalmente acompañado de tormenta en el suroeste.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ascenso ligero y el viento soplará flojo variable, con intervalos de mayor intensidad a primeras horas de la tarde y sin descartar alguna racha fuerte en zonas de tormenta.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 35 grados en Albacete, entre los 18 y los 38, en Ciudad Real, entre 17 y 35 grados en Cuenca, entre 16 y 36 grados en Guadalajara y entre 17 y 38 grados en Toledo.