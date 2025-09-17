El PSOE de Castilla-La Mancha lamenta que Núñez se ponga su «traje de gala para mentir»

El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha lamentado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, sea la única persona «que no se entera» de que la quita de la deuda a la región, por parte del Gobierno de España, aumenta la capacidad de gasto.

Ha lamentado que, un día más, Núñez haya aparecido con «su traje de gala, el traje de Paco Bulos» y ha señalado en rueda de prensa desde la sede del PSOE regional, que solo demuestra que el PP «no tiene rumbo, ni aporta ninguna propuesta. Solo miente o no se entera de que, si te quitan parte de una deuda, tienes más recursos para destinar a otras cuestiones», ha reiterado.

Ha criticado al PP por vivir en «una contradicción o en una falsedad permanente», ya que como ha recordado, los ‘populares’ dicen ahora «que ese dinero no se puede destinar a gasto social cuando llevan 15 días diciendo que lo destinemos a ello. Demuestra que en el PP mienten constantemente», ha aseverado.

Por el contrario, ha apuntado, hoy se esperaba que Núñez se «alegrara» de la realidad que vive en estos momentos Castilla-La Mancha, y de un inicio de curso que se ha vivido «con absoluta normalidad», ha informado el PSOE en nota de prensa.

Sánchez Requena ha manifestado el «orgullo» que supone haber ayudado a las familias a que sea «más barato», y ha citado la matrícula gratuita en el primer curso de universidad, el avance en la educación infantil gratuita en el tramo de 2 a 3 años, o el mantenimiento de las escuelas rurales, incluso con solo tres niños.

Es evidente, ha asegurado, que Núñez «nunca va a ser presidente de Castilla-La Mancha porque se dedica constantemente a hablar mal de la región, demostrando día tras día que es una simple sucursal de Génova al servicio de sus argumentos y de sus intereses políticos», en lugar de defender al sector agrario, cuando se trata de ir a las instancias europeas con una voz única en lo que tiene que ver con la Política Agraria Común.

Y también en materia de agua, ha expuesto, pues «este fin de semana, el PP, Paco Núñez, ha sido incapaz de decirle a Feijóo tres palabras muy sencillas: no al trasvase, porque es un recurso fundamental para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha. Una vez más, decepción con el PP y con Núñez, que no tienen un proyecto para la región», ha concluido.