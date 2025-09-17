Descubre quién dirigirá el recién creado Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado un decreto con el nombramiento de Francisco Javier de la Cruz González como director del recién creado Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Según recoge Europa Press, el Consejo de Gobierno de este pasado martes aprobaba dicho nombramiento, a propuesta de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Firmado también por el presidente regional, Emiliano García-Page, dicho decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.