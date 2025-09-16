El tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles 17 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, cielos despejados con intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas matinales y de nubes altas, con brumas y algún banco de niebla matinal en Cuenca y Albacete.

Las temperaturas mínimas en general seguirán con pocos cambios, salvo por algún ascenso en los sistemas Central e Ibérico y en la sierra de San Vicente; y las máximas en ascenso en el tercio oriental y con pocos cambios en el resto. El viento soplará flojo variable con predominio de la componente este durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 36 grados en Albacete, entre los 19 y los 36, en Ciudad Real, entre 16 y 35 grados en Cuenca, entre 16 y 35 grados en Guadalajara y entre 16 y 37 grados en Toledo.