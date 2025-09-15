Piden no vender vino en Castilla-La Mancha de no cumplirse estas condiciones

La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha hecho un llamamiento al sector para evitar la venta de vino por debajo de los costes de producción en la actual campaña de vendimia.

La organización ha alertado este lunes en un comunicado de prensa de que los gastos para el viticultor se han disparado -energía, combustible, impuestos, mano de obra o maquinaria- mientras que la cosecha vuelve a ser «muy corta», lo que reduce de forma «notable» los márgenes de beneficio.

El presidente de AIVE, Lorenzo Delgado, ha señalado que en los últimos meses se ha producido una recuperación en el precio del vino, tanto blanco como tinto, gracias a la caída de existencias en bodegas y cooperativas y a la reactivación de los mercados.

A esta situación han contribuido las bajas cosechas registradas en zonas productoras como La Mancha, La Rioja, Extremadura, Andalucía o Requena, así como en países competidores como Francia e Italia.

Delgado ha advertido de que cada vez son más los agricultores que abandonan la vendimia y el cultivo de la viña baja de secano por la falta de rentabilidad y de apoyos al arranque definitivo.

Además, ha recordado que en Castilla-La Mancha existen numerosos viñedos viejos, castigados por la sequía y las plagas, que apenas producen.

En cuanto a las previsiones regionales, AIVE ha estimado que la producción en Castilla-La Mancha será finalmente un 30 % inferior a la de la campaña pasada, que ya registró una merma del 25-30 % y entre un 50 y un 60 % por debajo de una cosecha media.

El presidente de AIVE ha pedido también modernizar la comunicación en el sector y desterrar de manera definitiva el uso de precios en pesetas.

«Es hora de dejar ya de dar los precios en una moneda que hace años no está en curso y que solo sigue usándose en el sector agrario», ha afirmado.