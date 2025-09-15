El tiempo en Castilla-La Mancha para este martes 16 de septiembre

Cielo poco nuboso y máximas en ligero ascenso

infoCLM Send an email 15 septiembre, 2025 - 21:02
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, en general, cielo poco nuboso, salvo por algunos intervalos de nubosidad baja de madrugada en el tercio oriental, que darán brumas y algún banco de niebla en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios relevantes, salvo en Ciudad Real y Montes de Toledo, donde habrá ascensos; y las máximas irán en ligero ascenso o sin cambios. En general, el viento soplará flojo y variable, y con algún intervalo moderado en Albacete durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 32 grados en Albacete, entre los 18 y los 36, en Ciudad Real, entre 15 y 33 grados en Cuenca, entre 16 y 34 grados en Guadalajara y entre 18 y 36 grados en Toledo.

