Casi 30 heridos en los accidentes de tráfico de este fin de semana en Castilla-La Mancha

Un total de 29 personas han resultado heridas –23 leves y 6 graves– en los 17 accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según el balance de la DGT enviado por la Delegación del Gobierno en la región desde las 15.00 horas del viernes a la medianoche de este domingo.

En la provincia de Albacete se han registrado dos accidentes con cuatro heridos leves; mientras que en la de Ciudad Real ha habido seis accidentes, con dos graves y 8 leves; y en la de Cuenca ha habido cuatro siniestros, con cinco heridos leves.

En las carreteras de Guadalajara no se han contabilizado datos, mientras que en la provincia de Toledo se han registrado cinco accidentes, con cuatro graves y cinco heridos leves.

ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 4.332 en la región, 65 de ellas positivas, ocho de las cuales han sido en jóvenes de menos de 25 años.

En la provincia de Albacete se han realizado 1.261 pruebas, de las que 30 resultaron positivas, cinco de ellas en menores de 25 años; mientras que en Ciudad Real se han llevado a cabo 755 pruebas, siendo 13 de ellas positivas, dos en menores de 25 años.

En Cuenca fueron 1.157 las pruebas realizadas, una de las cuales positivas, en menores de 25 años; en Guadalajara no se contabilizaron datos y en la provincia de Toledo se hicieron 1.159 pruebas, de las que 21 arrojaron resultado positivo, ninguna de ellas en menores de 25 años.