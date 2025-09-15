40 actividades gratuitas para disfrutar la naturaleza de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha organizado más de 40 actividades en los espacios naturales para este otoño a través del programa de sensibilización y educación ambiental ‘Vive tu espacio’.

Actividades que serán gratuitas y que se van a realizar durante los meses de octubre y noviembre en los parques naturales y reservas de la región, diseñadas para promover el conocimiento del patrimonio natural de Castilla-La Mancha entre toda la ciudadanía de manera educativa y responsable, tal y como ha señalado la consejera del ramo, Mercedes Gómez.

Para los meses de otoño, el programa medioambiental ofrece más de 40 actividades que contemplan jornadas de arte rupestre en la localidad de Fuencaliente, una ruta interpretada en Mestanza, así como jornadas micológicas en Brazatortas, a los que se suma una subida inclusiva al Pico del Lobo en colaboración con la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha.

También se han puesto a disposición de los visitantes jornadas como la yincana ambiental por árboles y arbustos; una jornada minera en el Parque Natural de la Sierra Norte; o una ruta en bicicleta por Cantalojas, en el Hayedo de Tejera Negra, además de actividades sobre plantas, setas y hongos en la Serranía de Cuenca, a lo que habría que añadir rutas de senderismo adaptadas para todas las edades.

Por su parte, las Lagunas de Ruidera acogerán experiencias sensoriales y sesiones de yoga, mientras que en Ossa de Montiel se llevará a cabo actividades específicas de construcción de refugios de fauna.

Igualmente, también se han puesto en marcha actividades de anillamiento científico de aves e introducción a la mitología en El Real de San Vicente, en la provincia de Toledo o talleres de observación astronómica de cielo profundo en Pétrola, en Albacete.

Además de todas estas actividades en el medio natural, también se continúa con la planificación de las visitas guiadas en los centros de visitantes de la región y rutas interpretadas y guiadas en el Monumento Natural de Las Barrancas en Toledo; a los monumentos naturales de Palancares y Tierra Muerta y de las Lagunas de Cañada del Hoyo en Cuenca; y las visitas al Cardoso de la Sierra en el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.

Aquí caben las que se organizan en el Parque Natural Lagunas de Ruidera y en el Parque Natural Calares del Mundo y de la Sima en la provincia de Albacete. O las que se van a llevar a cabo en el Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona, en Ciudad Real, y en el Parque Natural Serranía de Cuenca.