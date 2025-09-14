El tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes 15 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielo, en general, poco nuboso; salvo intervalos de nubosidad baja de madrugada en el tercio oriental, que darán brumas y algún banco de niebla en zonas de montaña.

Por la tarde, podrá aparecer algo de nubosidad de evolución en la Serranía, y sin descartarse en otros puntos aislados de la Comunidad.

Tampoco se descarta alguna tormenta ocasional y aislada en el entorno de Alcaraz y Segura por la tarde, con baja probabilidad.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, siendo más acusado en zonas montañosas de la provincia de Toledo. Máximas en ligero ascenso generalizado, menos probable en la Serranía de Cuenca y en el extremo sureste de Albacete.

El viento será flojo variable, con predominio de la componente sur en la mitad oriental y de la componente oeste en la mitad occidental.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 33 grados en Albacete, entre los 17 y los 35 en Ciudad Real, entre 18 y 32 grados en Cuenca, entre 16 y 33 grados en Guadalajara y entre 17 y 35 grados en Toledo.