Varios incendios en Castilla-La Mancha

Los servicios de extinción aéreos y terrestres de Castilla-La Mancha trabajan para apagar los incendios declarados este sábado en Polán y Las Ventas con Peña Aguilera, los dos municipios en la provincia de Toledo, y Torrecuadrada de los Valles, pedanía del ayuntamiento de Torremocha del Campo situada en la provincia de Guadalajara.

En el caso del incendio declarado en Polán, que se encuentra en Situación Operativa Nivel 1 por afección a bienes de naturaleza no forestal, trabajan siete medios aéreos y 11 terrestres y 59 efectivos, según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de @gobjccm. El fuego se detectaba a las 18.02 horas por una llamada particular.

El de Las Ventas con Peña Aguilera, ya controlado, también se detectaba a las 18.02 horas, en este caso por un vigilante fijo. En la zona, continúan desplegados tres medios terrestres y 16 efectivos. El Ayuntamiento de la localidad, a través de sus redes sociales, advertía de que el fuego que se estaba extendiendo por el cerro y pedía «ayuda urgente» a los vecinos para evitar que se meta en las casas.

Por último, el incendio de Torrecuadrada de los Valles se detectaba a las 16.42 horas por una llamada particular. Once medios (uno aéreo y diez terrestres y 56 personas) trabajan ahora mismo en las labores de extinción.