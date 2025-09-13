Gutiérrez apunta que el PP «se enzarza y se dedica a decir bulos y mentiras» 

El secretario general del PSOE en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez ha destacado este sábado la «política seria» del gobierno de Castilla-La Mancha frente a un PP «que se enzarza» y se dedica a «decir bulos y mentiras» y a las ocurrencias «como la de crear una comisión en las Cortes que ya está creada». Una comisión en la que, precisamente, el PP «no ha aportado absolutamente nada en los últimos años», ha precisado en relación al sector vitivinícola.

Gutiérrez, en declaraciones a los medios de comunicación en Cedillo del Condado (Toledo) ha subrayado que la tarifa plana de autónomos que ha puesto en marcha el Gobierno de Emiliano-García Page ha registrado 10.500 solicitudes, «prácticamente la mitad corresponden a mujeres y un tercio a personas que residen en el medio rural, en zonas en riesgo de despoblación», ha señalado.

«Estos datos demuestran que con esta política seria del Gobierno regional en materia de autónomos hemos conseguido un triple beneficio: en primer lugar, apoyar al propio sector; en segundo lugar, facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral; y, en tercer lugar, colaborar con los pueblos en riesgo de despoblación, favoreciendo su desarrollo económico, su progreso y el mantenimiento de su actividad», ha apuntado.

Por ello, Álvaro Gutiérrez, ha puesto en valor la gestión del gobierno de Emiliano García-Page. Y ha defendido que su labor se centra en políticas útiles para la ciudadanía, frente a las «mentiras, bulos y ocurrencias» del PP de Castilla-La Mancha y, muy particularmente, de su presidente, Paco Núñez, ha concluido.