El tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo 14 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos, con nubosidad baja al principio y al final del día en el cuadrante sureste, acompañada de brumas y bancos de niebla por la mañana y algo de nubosidad de evolución por la tarde.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos salvo en el tercio sur de Albacete, donde se espera un ligero ascenso; y máximas con tendencia a ascender ligeramente en el oeste, Serranías y Parameras; y a bajar de forma moderada en el extremo sureste.

El viento soplará flojo variable, con predominio del este y sureste en horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 33 grados en Albacete, entre los 17 y los 33 en Ciudad Real, entre 15 y 32 grados en Cuenca, entre 16 y 31 grados en Guadalajara y entre 18 y 34 grados en Toledo.