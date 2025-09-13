El plan de Castilla-La Mancha que es esencial en pueblos de menos de 10.000 habitantes

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en el nuevo decreto que regulará la quinta edición del Plan Corresponsables en la región, para la que el Ministerio de Igualdad ya apuntó la necesidad, la pasada primavera, de implicar al conjunto de las administraciones en la financiación de medidas de corresponsabilidad.



“Hay que orientar los presupuestos al cambio de mentalidad y de costumbres que necesitamos para avanzar en igualdad y en una conciliación 100 por cien corresponsable. Es una tarea global que apela a toda la sociedad y, atendiendo al criterio establecido desde el Ministerio, vamos a pedir un compromiso al conjunto de las administraciones, también para blindar un plan que ya es esencial para las familias, al margen de colores políticos”, ha explicado Simón.



La consejera de Igualdad ha realizado estas declaraciones durante la recepción de alcaldes y alcaldesas que la Diputación de Guadalajara organiza en torno a las Ferias y Fiestas de la capital, agradeciendo a su presidente “el sí rotundo” de la institución provincial guadalajareña a participar en el V Plan Corresponsables, junto al de las Diputaciones de Cuenca y Albacete, y confiando en que el resto “se sumen también a este gran compromiso”.



En este sentido, Simón ha explicado que la Consejería de Igualdad ya ha invitado a las cinco diputaciones a sumarse a este plan para cofinanciar medidas de corresponsabilidad en los pequeños municipios de la región.



“Para el Gobierno de García-Page es imprescindible garantizar que cualquier política tiene un perfecto desarrollo en nuestros pequeños municipios y por ello queremos que las administraciones centremos nuestros esfuerzos en zonas rurales y en zonas menos pobladas para que toda la ciudadanía acceda a herramientas y servicios que permitan a las familias tener una conciliación 100 por cien igualitaria entre mujeres y hombres”, ha explicado.



Ante más de un centenar de alcaldes, alcaldesas y representantes municipales, Simón ha puesto en valor el papel de las diputaciones, destacando el carácter “inversor” de la Diputación de Guadalajara en materia de infraestructura y servicios en la provincia con más municipios de la región y que, como Cuenca, se enfrenta al riesgo de despoblación.