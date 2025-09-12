Juzgado un preso por agredir sexualmente a otro en una prisión de Castilla-La Mancha

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 17 de septiembre a un preso que está acusado de agredir sexualmente varias veces a otro en la prisión de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) por lo que la Fiscalía pide una pena que suma más de 17 años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este viernes EFE, el hombre está acusado de dos delitos de agresión sexual y otros dos de trato degradante al otro interno.

Los hechos se produjeron los días 16 y 17 de septiembre de 2022, en una celda del centro penitenciario, donde el acusado convivía con la víctima.

Según la Fiscalía, durante la noche, el acusado realizó tocamientos no consentidos, profirió amenazas e inició agresiones de carácter sexual. Al día siguiente, continuó las agresiones sexuales utilizando fuerza, pese a la negativa de la víctima.

El perjudicado fue examinado por el médico forense del centro, quien constató lesiones consistentes en hematomas en la zona interna del muslo izquierdo y depilación forzada de la zona perianal.

El fiscal considera que el acusado es autor de un delito de trato degradante, previsto en el artículo 173.1 del Código Penal, y de dos delitos de agresión sexual, tipificados en el artículo 179.2 del mismo texto legal, sin concurrir circunstancias que modifiquen su responsabilidad.

En cuanto a las penas solicitadas, por el delito de trato degradante se pide un año y dos meses de prisión, mientras que por cada agresión sexual se solicita ocho años de prisión.

Además, se pide la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, la prohibición de comunicarse con ella durante cinco años y libertad vigilada durante seis años, con obligación de participar en programas formativos de educación sexual e igualdad.

La Fiscalía solicita también la inhabilitación para desempeñar profesiones con contacto regular con menores durante diez años y el pago de 6.000 euros en concepto de indemnización a la víctima.