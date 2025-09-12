García-Page pide «hacer un frente común en la defensa de nuestra Política Agraria Comunitaria»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha incidido este viernes en que se va «a dejar la piel» para que intente haber en España Presupuestos Generales del Estado, porque «afecta en la gestión diaria con los ministerios» como le afectaría «a tantos alcaldes que la Junta no tuviera» cuentas regionales, ha recalcado.

Desde la localidad de El Torno (Ciudad Real), donde ha inaugurado una vivienda para mayores, el presidente castellanomanchego ha apuntado que para él «no es indiferente» que haya presupuestos del Estado o no los haya.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que en Castilla-La Mancha «vivimos en un espacio de tranquilidad» y «nos entendemos». «Intentamos llevarnos bien, hay estabilidad, podemos hablar de la sanidad, de la educación, en vez de estar hablando de barbaridades».

También ha aprovechado su intervención para aclarar que él habla de la Constitución, España o de la financiación porque «eso es hablar de mi tierra». «Una parte determinante de nuestros intereses no se juegan aquí, se juegan en Madrid o en Bruselas», ha afirmado un García-Page que además ha querido destacar que se pronuncia con mucha claridad sobre determinados temas porque es su «obligación». «O es que aquí solo van a hablar los que quieren romper», se ha preguntado.

«A ver si vamos a encontrar que es legítimo que un independentista quiere decir barbaridades para romper nuestra convivencia, romper España, y los que queremos defenderlo y los que queremos que esto vaya bien y que mejoren las cosas, tenemos que estar aguantando. No, conmigo que no cuenten», ha apostillado el dirigente socialista.

Esto le ha llevado a admitir que la situación que se vive políticamente en España es «asfixiante». «Es todo una bronca permanente, una pérdida de tiempo muchas veces en los debates».

En tantos años que García-Page lleva como presidente, considera que «estamos en el momento en el que hay más distancia entre la política a pie de calle, entre la gente que está en la calle trabajando y la política que se hace en Madrid». «Hay una distancia sideral».

A pesar de todo ello, el presidente de Castilla-La Mancha es optimista y piensa que el 95% de las peleas que hay, «la gente sabe que no valen para nada». «Simplemente para que alguno se mantenga en su sitio o para que el otro intente cogerlo», ha declarado.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

De otro lado, y hablando sobre «lo que nos vamos a jugar en los próximos años para que Europa no quite el dinero para la agricultura y la ganadería que ha venido poniendo», García-Page ha hecho un llamamiento a la «unidad». «Tenemos que hacer un frente común».

«Lo que están intentando es acabar con el tronco. Y tenemos que hacer un trabajo conjunto, un frente unido. Yo no voy a escuchar a ninguna organización que me venga diciendo yo quiero más para mí», ha avisado el presidente castellanomanchego.

En las próximas semanas, Emiliano García-Page va a tener varias reuniones en el ámbito europeo para «presionar» y para poder empujar en la dirección de que, «no digo ya que vaya a más», sino que «se mantengan las cosas». «A veces lo más progresista es conservar».

A García-Page le «preocuparía muchísimo» que, porque «hay que meter más dinero en defensa», los «platos rotos» los pague el campo y lo paguen las zonas rurales. Es por ello que –ha señalado– «en esto nos tenemos que dejar la piel todos, y más una región como esta».

«En los próximos meses tengo una prioridad absoluta de unir a todo el sector, a todos los partidos y aliarnos también con el Ministerio de Agricultura, con el Gobierno de España, para hacer un frente común en la defensa de nuestra Política Agraria Comunitaria».

Esto –ha dicho– «nos va a obligar a hablar con franceses, a hablar con alemanes, a hablar con italianos, a hablar con portugueses, a aprovechar todos los foros, para que no nos cuelen este atraco», ya que en Europa han planteado una reforma que afectaría a mucha gente.

Finalmente, García-Page ha terminado su alocución deseando a España que tenga «el ambiente político, la calma política, la previsibilidad, la estabilidad y la normalidad» que hay en Castilla-La Mancha.