El tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado 13 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielos nubosos de nubosidad alta. No se descartan brumas y bancos de niebla al principio en zonas de la Serranía de Cuenca, Hellín y Almansa o La Mancha de Albacete y Cuenca.

Las temperaturas mínimas continuarán con cambios ligeros, con predominio de los ascensos ligeros. Las temperaturas máximas continuarán sin cambios, salvo en el extremo sureste, donde predominarán los descensos, ligeros en todo caso.

El viento soplará flojo variable, manteniendo la componente oeste durante las horas centrales del día, cuando aumentará a intervalos de moderado. En el extremo sureste temporalmente soplará del sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 34 grados en Albacete, entre los 18 y los 32 en Ciudad Real, entre 15 y 30 grados en Cuenca, entre 16 y 31 grados en Guadalajara y entre 18 y 33 grados en Toledo.