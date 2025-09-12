Control a las furgonetas de reparto por el aumento de la siniestralidad

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha puesto en marcha un plan de vigilancia y control de las furgonetas de reparto ante el aumento de la siniestralidad de estos vehículos en 2024. «Es una asignatura pendiente», ha reconocido el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro.

Así lo ha explicado el director en una jornada técnica celebrada este viernes en la sede de la DGT, con el objetivo de abrir el debate sobre la situación de las furgonetas y mejorar la seguridad de los desplazamientos.

Navarro ha señalado que estos vehículos siempre han estado en un «segundo plano» y son «una zona oscura» por lo que es necesario ponerle atención ante el incremento del parque de vehículos, muy relacionado con el sector de la logística y distribución, la antigüedad de los mismos y su protagonismo en las ciudades.

En su intervención, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Álvaro Gómez, ha puesto el foco en los datos de siniestralidad. Así, ha destacado que 79 ocupantes de furgonetas fallecieron en las carreteras en 2024, lo que supone un incremento de casi el doble respecto al año anterior, la mayoría en vías convencionales. En 2024 los heridos hospitalizados crecieron de 138 a 190.