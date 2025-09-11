Preocupación en Castilla-La Mancha por lengua azul

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado este jueves que, desde el Gobierno regional, se va a trabajar en la declaración de emergencia de la enfermedad de la lengua azul.

Ha sido desde la feria de Albacete, donde ha asistido al corte y cata de miel que organiza la Asociación Provincial de Apicultores de Albacete (Asapa), donde se ha referido a la situación actual derivada del carácter voluntario de la vacunación frente a la lengua azul y la consiguiente insuficiencia en la cobertura vacunal de las explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

«Vamos a trabajar desde Castilla-La Mancha para hacer una declaración de emergencia de la enfermedad y de esta manera poder articular medidas que vayan a servir de apoyo a nuestros ganaderos, facilitándoles la vacuna necesaria para proteger a sus animales en una proporción determinada, al igual que hemos venido subvencionando las dosis de vacunas ampliando la subvención a más explotaciones además de las que se venían realizando hasta ahora y trabajando de la mejor manera posible para intentar poner freno al desarrollo de esta enfermedad que es preocupante y que en estos momentos adquiere su mayor dimensión por la peculiaridad del vector, que es ahora cuando más puede volar, en ese tránsito entre el verano y el otoño», ha manifestado.