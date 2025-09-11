Globalcaja invita a toda la sociedad a participar en el diseño de la nueva tarjeta UCLM&Globalcaja

Globalcaja ha convocado una consulta abierta a toda la sociedad para elegir el diseño de las futuras tarjetas UCLM&Globalcaja, una acción que, bajo el nombre ‘En Globalcaja eliges tú’, se enmarca en la alianza que mantiene la entidad financiera líder en Castilla-La Mancha con la Universidad regional.

Globalcaja ha propuesto tres diseños distintos para la emisión de las tarjetas de debido y crédito que la entidad emitirá para los jóvenes estudiantes de la UCLM y profesionales vinculados a la institución académica, dos colectivos a los que Globalcaja viene ofreciendo condiciones ventajosas en sus servicios financieros.

Esta consulta, en la que puede participar cualquier persona, sea o no estudiante de la UCLM, tiene como objetivo elegir el mejor diseño para estas tarjetas, que se convertirán en un nuevo nexo de conexión entre dos entidades referentes de Castilla-La Mancha.

Desde la entidad financiera se han propuesto tres diseños distintos, entre los que cada persona puede votar cuál es su preferido.

La votación estará abierta hasta el 31 de octubre, a través de la página web de Globalcaja.

Entre todas las personas que participen en esta votación, Globalcaja sorteará un iPhone, una tableta iPad y un Apple Watch, además de 50 packs de la mochila y botella térmica UCLM&Globalcaja.

Cada persona podrá emitir un solo voto, que automáticamente le permitirá participar en este sorteo.

Las personas que participen y que además sean clientes de Globalcaja obtendrán una participación doble en el sorteo. Si además de ser clientes, pertenecen al colectivo UCLM (estudiantes, personal docente, investigador y de administración y servicios), obtendrán una triple participación en esta acción. El sorteo se resolverá ante notario el 5 de noviembre.

Una alianza entre dos entidades referentes

Globalcaja y la UCLM, dos entidades referentes en Castilla-La Mancha, que en conjunto generan el 3% del PIB regional, mantienen una alianza estratégica que se materializa en el desarrollo de proyectos educativos, de empleabilidad, emprendimiento, fomento del deporte e investigación y transferencia.

En el marco de esta colaboración, la entidad financiera ofrece sus servicios financieros en condiciones ventajosas a los colectivos vinculados a la Universidad de Castilla-La Mancha, es decir, estudiantes, profesorado, personal investigador y de administración y servicios.