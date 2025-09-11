El tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes 12 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. No se descartan brumas y nieblas en zonas de La Mancha de Albacete y Cuenca al principio y al final del día.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, que serán moderadas en los Montes de Toledo. Mientras, las temperaturas máximas irán en ascenso, siendo ligero o sin cambios en el oeste de Toledo y en Guadalajara.

El viento soplará flojo variable, tendiendo a oeste y suroeste en las horas centrales, salvo en el sureste, donde soplará el sureste de flojo a moderado.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 32 grados en Albacete, entre los 17 y los 34 en Ciudad Real, entre 14 y 31 grados en Cuenca, entre 15 y 30 grados en Guadalajara y entre 17 y 33 grados en Toledo.