Los tractores nuevos se ponen de moda en Castilla-La Mancha

La venta de tractores nuevos ha alcanzado las 7.984 unidades entre enero y agosto de este año, lo que supone un aumento del 30,56 % respecto al mismo periodo de 2024, según el último avance de inscripciones de maquinaria agrícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Solo en el mes de agosto, los agricultores españoles adquirieron un total de 1.056 tractores, un 53,04 % más que en el mismo mes de 2024; Andalucía lideró la compra (405 unidades), seguida de Castilla-La Mancha (172) y Cataluña (93).

En el acumulado entre enero y agosto, la venta total de maquinaria agrícola -entre las que se incluyen, además de los tractores, maquinaria automotriz, maquinaria remolcada o suspendida y, por último, remolques- se fijó en 24.568 unidades (+19,38 %), de las que 3.052 unidades (+27,70 %) corresponden al mes de agosto.

La compra acumulada de maquinaria automotriz entre enero y agosto se fijó en 1.247 unidades (+15,68 %), de las que 399 eran recolectoras (+12,08 %); 576 equipos de carga (+9,30 %), siete tractocarros (-46,15 %), 73 motocultores y motomáquinas (+43,14 %) y 192 tipos de otras modalidades de máquinas (+46,56 %).

La maquinaria remolcada o suspendida nueva que aparece en el registro se situó en 13.051 unidades (+15,79 %) en los ocho primeros meses del año, entre las que destacan por número las de equipos de tratamientos (4.753 unidades, +7,70 %), equipos de recolección (2.050 unidades, +31,41 %) y maquinaria de preparación del suelo (1.992, +18,64 %).

Por último, la venta de remolques en los ocho primeros meses del año se fijaron en 2.286, un 8,09 % más respecto al mismo periodo de 2024.