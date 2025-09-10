El tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves 11 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el suroeste al principio. Se esperan brumas en el oeste con posibles bancos de niebla en las zonas más elevadas, sin descartarlas en las zonas montañosas del nordeste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso ligero o sin cambios en la mitad norte, y en ascenso en el resto de la región, mientras que las máximas irán en ascenso.

El viento soplará flojo de componente oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 30 grados en Albacete, entre los 16 y los 31 en Ciudad Real, entre 13 y 29 grados en Cuenca, entre 15 y 29 grados en Guadalajara y entre 16 y 32 grados en Toledo.