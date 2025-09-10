Castilla-La Mancha será sede de esta importante Cumbre Nacional

El Gobierno regional ha destacado el impulso que Castilla-La Mancha va a dar a las comunidades energéticas gracias a la celebración de la II Cumbre de Comunidades Energéticas en Toledo, “un paso más que damos para fomentar estas nuevas fórmulas asociativas de socialización de la energía que permiten tanto a particulares como a empresas generar y consumir su propia energía, abaratando facturas y costes, a la vez que contribuyen a descarbonizar el sistema”.



Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez durante la presentación de este evento junto a José Donoso, director general de La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), organizadora de la Cumbre, una cita con la que colabora la Junta de Comunidades. Sobre la misma, la titular de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional ha subrayado que “se trata del congreso más importante sobre comunidades energéticas de los que se celebran en España, puesto que va a congregar a más de un centenar de especialistas de este sector el próximo el próximo 24 de septiembre en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo”.



En este contexto, Gómez ha informado de que el Ejecutivo de García-Page está preparando una convocatoria de ayudas con fondos FEDER que pondrán a disposición de particulares y empresas antes de que acabe el año, para impulsar estas nuevas fórmulas asociativas. Asimismo, ha animado a los que estén interesados en crear una comunidad energética se asesoren “gratuitamente en el departamento especializado para este fin, de reciente creación, que ya está funcionando dentro de la Oficina de Asesoramiento Energético de Castilla-La Mancha”.



La consejera ha recordado que en Castilla-La Mancha ya hay ejemplos de éxito con las comunidades energéticas, citando a la del casco histórico de la ciudad de Toledo y a la comunidad energética del municipio de Ballesteros de Calatrava, de las que ha recordado que fueron reconocidas “en los premios regionales del Día Mundial de Medio Ambiente de este 2025”.



Los récords históricos de autoconsumo, efecto llamada para las comunidades energéticas



Gómez también ha hecho balance de los récords que ha logrado Castilla-La Mancha en materia de autoconsumo, lo que los convierte en “el espejo en el que queremos mirarnos con las comunidades energéticas, porque es un gran ejemplo de lo que está suponiendo la apuesta que está llevando a cabo este Gobierno por socializar la energía”.



Al respecto, la consejera ha señalado que el Ejecutivo regional ha movilizado 95 millones de euros con fondos MRR, que “han permitido que facilitemos, agotando el presupuesto, más de 15.000 ayudas a empresas, particulares y administraciones, con lo que se ha conseguido que, en apenas seis años, se haya multiplicado por 13 la potencia fotovoltaica instalada para autoconsumo”.



Así, la región ha pasado de 67 megavatios de autoconsumo en 2019 a los 888 “que ya tenemos este verano, siendo 2024 el año del gran auge del autoconsumo, ya que subió un 30 por ciento respecto al anterior”. En cuanto a las instalaciones, el “crecimiento también ha sido espectacular, pasando de apenas 1.000 en 2023 a las 49.660 que hay en Castilla-La Mancha en la actualidad”, ha explicado.



“El siguiente paso en la socialización de la energía son las comunidades energéticas, que deben jugar un papel fundamental en la transición energética de la región, puesto que queremos que el esfuerzo que estamos haciendo y que nos ha llevado a liderar el desarrollo y la generación de renovables revierta en beneficio de nuestro territorio”, ha afirmado Mercedes Gómez.



La titular de Desarrollo Sostenible ha estado acompañada en esta presentación del director general de Transición Energética, Alipio García; el director general de la UNEF, José Donoso; y la directora de comunidades energéticas y responsable electrificación de UNEF, Paula Santos.



Mercedes Gómez ha concluido su intervención recalcando “que las comunidades energéticas nos van a ayudar notablemente, no sólo en la transición energética de Castilla-La Mancha, sino también en la soberanía energética que buscamos para nuestra Comunidad, favoreciendo la socialización de la energía entre los diferentes sectores de la población”.

