Ayuda de 200.000 euros para mujeres «que lideran Castilla-La Mancha»

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que la Junta ha incluido una línea de ayudas en el presupuesto de 2026 “para mujeres que lideran Castilla-La Mancha”, dotada con 200.000 euros para apoyar que proyectos que sigan impulsando la presencia de la mujer en el ámbito directivo y empresarial.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios, antes de participar en el desayuno que la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap) celebra en la Feria de Albacete, con motivo de las fiestas de la ciudad.

Franco ha señalado que esta nueva línea también ayudará a asociaciones como Amepap y ha subrayado que se trata de una medida que va a permitir «impulsar proyectos que cuiden la presencia de la mujer».

También ha detallado que se han recibido más de 10.500 solicitudes con la nueva línea de Tarifa Plana Plus, dotada con 22 millones de euros, de las que 2.776 son de mujeres y una de cada cuatro corresponde a la provincia de Albacete.

Pacto Horizonte 2030

Por otro lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que este jueves se da el pistoletazo de salida al Pacto Horizonte 2030, que tiene que marcar la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para los próximos años.

Se van a conocer «las primeras conclusiones de la Mesa 1 del eje de la economía productiva y con ese arranque se va a permitir suscribir, a finales de año, de la mano de los agentes sociales, las líneas de trabajo de Castilla-La Mancha con la mirada puesta en el 2030».

Más presencia en el mundo rural

Por su parte, la presidenta de Amepap, Vanesa Serrano, ha indicado que este desayuno ha incluido este año como novedad una reunión para establecer contactos entre sus asociadas, y ha avanzando que están trabajando para tener más presencia en el mundo rural, que es donde han detectado más carencias por parte de mujeres empresarias para conocer los recursos asociativos a los que pueden tener acceso.

En esa línea de trabajo, les ha tendido la mano a la colaboración el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero, y también la concejala de Emprendimiento de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha incidido en el apoyo «firme» y «continuado» que el Ayuntamiento tiene con Amepap y el resto de organizaciones empresariales.