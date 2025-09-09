Los datos de las empresas de trabajo temporal en Castilla-La Mancha

Basándose en las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social relativas a los seis primeros meses de 2025 recogidas por UGT Castilla-La Mancha, las empresas de trabajo temporal pusieron a disposición de sus empresas clientes un total de 79.835 contratos, lo que supone un 13,5% más que en el mismo periodo de 2024.

De esos 79.835, 47.331 han sido contratos por circunstancias de la producción, 30.824 fijos-discontinuos, y 1.660 por sustitución, formación y aprendizaje. Por provincias, Guadalajara sigue siendo la que más contratos a través de ETT registra con un total de 31.977 debido fundamentalmente a la logística, seguida de Toledo con 28.471 contratos, Albacete con 8.033, Ciudad Real con un total de 6.710, y por último Cuenca que registra 4.644 contratos a través de empresa de trabajo temporal de enero a junio de 2025.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM, Isabel Carrascosa, ha alertado del «constante incremento» de contrataciones a través de ETTs que se está registrando año tras año en la región, tal y como informa el sindicato en nota de prensa.

Y ha puesto el acento en los contratos por circunstancias de producción, fórmula que en algunas ocasiones «las empresas utilizan de manera irregular».

Además, ha recordado que los trabajadores por ETT se rigen por el mismo convenio colectivo que el resto de la plantilla de la empresa usuaria, de tal forma que tienen derecho a las mismas condiciones esenciales (remuneración, duración de la jornada, horas extraordinarias, periodos de descanso, vacaciones, trabajo nocturno, días festivos).

Tienen también la misma protección en materia de seguridad y salud, protección a las mujeres embarazadas, igualdad de trato y no discriminación; derecho a la utilización de los servicios de transporte, comedor, guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas; derecho a las mismas cotizaciones a la Seguridad Social y desempleo; y derecho a recibir indemnización por fin de contrato.