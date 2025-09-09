El tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles 10 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias en las horas centrales, salvo en el cuadrante sureste, donde estará poco nuboso.

Se registrarán brumas y nieblas matinales en zonas del Sistema Central de Guadalajara, sin descartar que también se produzcan en el extremo sureste.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ascenso ligero en el extremo oeste y un descenso ligero en el resto. De su lado, las máximas experimentarán cambios ligeros, predominando los descensos en el tercio oriental y los ascensos en el occidental.

El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos moderados durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 26 grados en Albacete, entre los 15 y los 29 en Ciudad Real, entre 11 y 27 grados en Cuenca, entre 14 y 27 grados en Guadalajara y entre 15 y 29 grados en Toledo.