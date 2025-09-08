El tiempo en Castilla-La Mancha para este martes 9 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas y, al principio, nubes bajas en los sistemas Central e Ibérico y en el este y sur de Albacete que pueden ir acompañadas de nieblas dispersas en zonas altas.

Chubascos y tormentas en Cuenca y Albacete, que pueden ser localmente fuertes y serán más intensas y frecuentes en la mitad oriental y en las sierras de Segura y Alcaraz.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, menos acusado en la Mancha y las temperaturas máximas en descenso, menos acusado en el valle del Tajo y en la Alcarria de Cuenca y de Guadalajara. Habrá vientos flojos, con predominio de la componente oeste que girarán a norte en la mitad septentrional de la Comunidad al final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 29 grados en Albacete, entre los 18 y los 28 en Ciudad Real, entre 16 y 27 grados en Cuenca, entre 13 y 27 grados en Guadalajara y entre 15 y 29 grados en Toledo.