Denuncian que el inicio de curso escolar «vuelve a ser un caos en Castilla-La Mancha»

El PP de Castilla-La Mancha ha lamentado que el inicio del curso escolar, que arranca este lunes con la llegada de los alumnos a las aulas, «vuelve a ser un caos» en la comunidad autónoma, ya que «no existe planificación» ni «hoja de ruta real».

En una rueda de prensa, el diputado del PP en las Cortes regionales José Martín-Buro ha analizado el inicio del curso escolar, toda vez que este lunes comienzan las clases 384.000 alumnos y 33.600 docentes en Castilla-La Mancha, y ha señalado que como muestra del «caos» en el arranque de curso, este domingo por la tarde se estaba comunicando a docentes interinos que tenían que incorporarse a las aulas este lunes a las 9:00 horas.

Con todo, ha considerado que el Gobierno regional «no puede reaccionar» porque el Ejecutivo autonómico defiende que «esa situación no existe», por lo que le ha acusado de aplicar una política de «ojos cerrados y personas que en ningún caso escuchan».

También el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha hecho alusión al inicio del curso escolar a través de sus redes sociales y ha afeado que la vuelta a las aulas en gran parte de la región comienza con «demasiados alumnos en instalaciones indignas».

Por ello, ha reprochado que el Gobierno regional no «evite imágenes vergonzosas» y que «ha vuelto a ignorar las necesidades y reivindicaciones del profesorado», por lo que ha opinado que «la comunidad educativa de la región merece más».

«Pese al desgobierno del PSOE y de su poca preocupación por el futuro de nuestra tierra, será un curso cargado de trabajo, ilusión y vivencias», ha augurado Núñez que ha deseado «lo mejor» a toda la comunidad docente de la región y a las familias y a los niños.