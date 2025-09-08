Castilla-La Mancha recibe con los brazos abiertos a las empresas que apuestan por instalarse en la región adoptando criterios de sostenibilidad

El Gobierno regional ha puesto en valor su apoyo a las empresas que han apostado por instalarse en Castilla-La Mancha «adoptando criterios de sostenibilidad gracias a la integración de tecnologías que contribuyen a la descarbonización del sistema, además de implementar políticas de economía circular encaminadas a la reducción y el reciclado de los residuos que puedan generar».

Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la visita que ha llevado a cabo al centro logístico de Amazon MAD7, en la localidad de Illescas, donde los representantes de la compañía le han dado a conocer las instalaciones y los diferentes procesos de recogida, selección y posterior distribución de artículos que realizan en las mismas, además del techo solar del centro, el segundo más grande Amazon en Europa, y las actuaciones de eficiencia energética que la multinacional ha implementado, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Al respecto, Gómez les ha ofrecido el asesoramiento técnico que puedan necesitar para sus instalaciones fotovoltaicas a través del Isfoc, «nuestro ‘Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración’, un referente nacional en este campo que está trabajando desde hace años en programas de investigación para el control de calidad de las placas solares y el aumento de la eficiencia de este tipo de instalaciones».

También ha conocido las diferentes actuaciones de economía circular de la compañía, «encaminadas a la reducción y el reciclado de los residuos que están en consonancia con el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030 de Castilla-La Mancha que aprobamos hace poco más de un año».

La titular de Desarrollo Sostenible ha estado acompañada por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; el director general de Transición Energética, Alipio García; y por el delegado provincial de Toledo de la Consejería, Rubén Torres.

Por parte de Amazon han participado el director de políticas públicas de Amazon en España y Portugal, Christoph Steck; el director de Operaciones Logísticas de Amazon en España, Marco Baggio; la directora de políticas públicas de Sostenibilidad en Amazon, Mónica Galeote; y el director del centro MAD7, Alberto Palomo. También ha estado presente el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño.