Castilla-La Mancha arranca un nuevo curso escolar con estos datos

8 septiembre, 2025
Castilla-La Mancha inicia este lunes el curso escolar 2025-2026, excepto en los municipios en los que es festivo este 8 de septiembre, entre ellos Albacete, Guadalajara, Talavera de la Reina o Tarancón, y lo hace con una cifra total de alumnado de 384.667 y con 33.663 docentes.

Los 384.667 alumnos, en cifras provisionales, y 33.663 docentes estarán repartidos en 1.784 centros educativos de los que 1.080 son de titularidad de la Junta, 219 son privados, 125 concertados y 360 son municipales, en su mayoría escuelas infantiles, según los datos aportados esta pasada semana por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

En total, habrá 450 comedores escolares en Castilla-La Mancha, con 35.265 usuarios, y 215 aulas matinales con más de 6.000 usuarios.

En estos próximos días se van a formalizar contratos para establecer 29 nuevas rutas de transporte escolar que darán servicio a un millar de alumnos de zonas de intensa o extrema despoblación, y que será gratuito para Bachillerato. El número total de rutas alcanza las 1.048 con un número de usuarios de 28.109.

En cuanto a la escuela rural, hay dos nuevos centros rurales agrupados (CRA) en la provincia de Ciudad Real -en Abenójar, que da servicio a cuatro localidades y se pone en marcha con 109 alumnos, y en Alcoba de los Montes, que atiende a dos municipios y cuenta con 24 alumnos- con lo que, en total, habrá 79 CRA en la región que dan cobertura a 249 municipios.

Se mantiene este curso el banco de libros, que se extiende a la FP básica e incrementa el número de usuarios por encima de los 106.000.

Y en el ámbito universitario, el curso en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y en el Campus de Guadalajara de la Universidad de alcalá de Henares (UAH) arranca con la matricula gratuita el primer curso, lo que beneficia a 5.100 alumnos además de los que tienen beca. 

8 septiembre, 2025
