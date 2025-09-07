Previsión meteorológica para este lunes, 8 de septiembre, en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y con intervalos nubosos, abriéndose claros al final del día para quedar poco nubosos en el sureste y con intervalos de nubes altas en el resto de la Comunidad Autónoma.

Existe probabilidad de chubascos dispersos que podrían ir acompañados de tormentas ocasionales en las zonas de montaña de la mitad oriental y en el este y sureste de Albacete, donde podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas irán en aumento en el sureste de Cuenca y en el este de Albacete y en descenso en el resto, menos acusado en las zonas de montaña de la mitad occidental. Por su parte, las temperaturas máximas irán en descenso en el sur de Cuenca y el norte y este de Albacete y con cambios ligeros en el resto.

Los vientos soplarán flojos variables con predominio del suroeste y oeste durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 32 grados en Albacete, entre los 17 y los 31 en Ciudad Real, entre 17 y 28 grados en Cuenca, entre 16 y 28 grados en Guadalajara y entre 17 y 30 grados en Toledo.