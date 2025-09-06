Núñez acusa a Page de «pasar de todo» y le pide actuar frente a los aranceles al porcino

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al presidente regional Emiliano García-Page que «actúe, que haga algo» frente a los aranceles anunciados para el sector porcino por parte de China, pero cree que «ha optado por pasar de todo».

En declaraciones a los medios durante un partido de fútbol benéfico en Almansa (Albacete), Núñez ha afirmado que «cualquier política arancelaria es perjudicial», y ha acusado a García-Page de haberse «burocratizado» y de «estar a otra cosa».

Ha inquirido si el presidente de Castilla-La Mancha ha hablado con los ministros de Asuntos Exteriores y de Agricultura, Pesca y Alimentación, o si «se ha preocupado por cómo la Unión Europea va a combatir los aranceles».

Núñez ha recordado que estos aranceles han afectado primero al sector textil, lo que perjudicaba especialmente a una localidad como Almansa con una importante industria del calzado, «luego ha puesto en riesgo el sector del vino, del queso, del aceite, y ahora el del porcino», del que ha remarcado que Castilla-La Mancha «es una potencia importante, como lo es el conjunto del país y especialmente con Cataluña».

Para el presidente del PP regional, García-Page tendría que estar trabajando con el Gobierno de España y la Unión Europea «para minorar las consecuencias de las políticas arancelarias», pero cree que la región tiene un problema «no sólo con los aranceles, sino con un presidente que pasa de todo».

Enfermedades raras

Por otra parte, Núñez ha reclamado más investigación y tratamiento para atender las llamadas ‘enfermedades raras’, y ha incidido en que el próximo año habrá 686 millones de euros más para invertir en esta lucha.

Núñez ha asistido al partido benéfico en el ‘Paco Simón’ de Almansa en beneficio de un menor de la localidad que sufre síndrome de Leigh, y ha agradecido que se realicen estos eventos para visibilizar el problema de las enfermedades raras.

Ha abogado por invertir más «en investigación, en tecnología, y en aquellos mecanismos para combatir y luchar contra estas enfermedades».