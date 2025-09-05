García-Page aplaude que el presupuesto de la Junta siga garantizando “todas las políticas sociales” y continúe “congelando la presión fiscal”

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha subrayado esta mañana que “el presupuesto que acabamos de presentar” en la Comunidad Autónoma “garantiza todas las políticas sociales en Castilla-La Mancha, garantiza la expansión que tenemos prevista y lo hace, además, congelando la presión fiscal”, ha resaltado, en torno a unas cuentas públicas regionales que destinan “el 90 por ciento a sanidad, educación y políticas sociales”.

Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso de su visita al nuevo edificio polivalente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), el primero de los edificios de obra nueva que contempla el Plan Director de Reforma y Ampliación de este Complejo, cuyas instalaciones ha recorrido en compañía del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. “Esta obra es un oasis en el panorama general, estamos haciendo lo que a la gente le importa de la vida pública, de la política”, ha reflexionado.

Visita Emiliano García Page, presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha al Hospital de Albacete / Foto: JCCM

En este marco, Emiliano García-Page ha recordado que “cuando asumí la Presidencia, hace diez años aproximadamente, la situación del sistema era terrorífica” en el ámbito de los servicios públicos, situación que se apreciaba “de manera muy evidente en la región”, ha señalado en contraposición con la situación actual, en la que hay “casi 13.000 personas más trabajando en el sistema sanitario”, según ha destacado.

En paralelo, el jefe del Gobierno autonómico ha detallado que “son 1.400 millones de euros en obras” de carácter sanitario los destinados, en la última década, una inversión que se traduce en “32 obras acabadas y 68 que están en marcha”, ha precisado en torno al “gran crecimiento que está teniendo el sistema en lo voluminoso”, además de en medios, dado que “en tecnología estamos invirtiendo una barbaridad”.

5.100 universitarios tendrán matrícula gratuita este curso

En su intervención, el presidente regional ha recordado que en el curso académico que está a punto de comenzar “más de 5.100 alumnos van a asumir con gratuidad” la primera matrícula universitaria para “todo el primer curso”, además de los “miles” de estudiantes becados en sus estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Igualmente, a las puertas del inicio de un nuevo curso escolar, García-Page ha aplaudido “los ahorros monumentales en las familias” que está propiciando la posibilidad de acogerse “al servicio público educativo” del Banco de Libros, una iniciativa que ha deseado pudiera extenderse a “todo el sistema concertado”, en beneficio de la economía de las familias castellanomanchegas.

“Nos lo podemos permitir porque aquí hay estabilidad, hay normalidad”, ha recalcado en torno a las inversiones de su Gobierno en políticas sociales, porque “aquí nos dedicamos a lo que hay que dedicarse y no cometemos el peor error de todos, que es quedarse de brazos cruzados”, ha argumentado.

Nuevas medidas para estimular el acceso a la vivienda “para la gente joven”

En su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado la aprobación de “una importante medida de estímulo a la vivienda, sobre todo y, fundamentalmente, para la gente joven”, una iniciativa que verá la luz en “muy pocas semanas”, ha añadido. En este sentido, ha relatado que “es bastante difícil de tragar el incremento que está teniendo el precio del alquiler”, al tiempo que ha considerado necesaria la adopción de “cambios legislativos” en España, un país que, a su juicio, “necesita diez años de un crecimiento de no menos de 350.000 o 400.000 viviendas al año”.

Visita Emiliano García Page, presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha al Hospital de Albacete / Foto: JCCM

En esta visita, junto a los responsables de los distintos servicios que ofrece este Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, han arropado a Emiliano García-Page el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; y el alcalde de la capital albaceteña, Manuel Serrano, entre otras autoridades.