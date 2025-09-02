Castilla-La Mancha concede los Premios Mujeres en el Cine Alice Guy 2024

La Consejería de Igualdad ha concedido los premios de Castilla-La Mancha Mujeres en el Cine Alice Guy correspondientes al año 2024, unos galardones destinados a reconocer y apoyar el talento de mujeres guionistas de largometrajes de ficción, documental o animación.

En esta edición, los guiones premiados han sido “Flores para una madre ausente”, de Ana Puentes Margarito, y “Olivia”, de María Zebina Guerra Peña. Cada una de las obras ha sido reconocida con una dotación de 17.000 euros, en reconocimiento a la calidad y originalidad de los proyectos presentados.

En “Flores de una madre ausente”, Roma, de 25 años, vuelve a Albacete a cuidar de su padre, al que odia, tras la desaparición de su madre. Pero no va a ser la ‘buena hija’ cuidadora que se espera; aprovecha para desatar sus rencores y vengarse de un padre que la echó de casa con 17 años.

En ‘Olivia’, la protagonista que le da nombre a la obra acaba de cumplir 12 años, navega aguas inciertas, como cualquier niña de esa edad: quiere ser la pequeña princesa de sus abnegados padres, pero también quiere rebelarse y probar el vodka con sus amigas. A Olivia le detectan una enfermedad incurable que la arrancará de su vida normal y la mantendrá recluida en un hospital durante más de cuarenta días. En este encierro forzado, Olivia luchará contra su nefasto destino, mientras aprende a soltar lastre y a darse cuenta de que la amabilidad empieza por una misma.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado que “con estos premios, el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con la igualdad en la cultura y en el cine, un ámbito en el que las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos para que su talento sea visto. Apostamos por ellas porque queremos que sus historias lleguen a la gran pantalla y que el cine refleje la diversidad y la realidad de las mujeres, a través de su mirada”.

El jurado, designado conforme a la normativa, se reunió el pasado 23 de junio de 2025 para valorar los guiones presentados, y la resolución definitiva se publica hoy 2 de septiembre de 2025, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Esta es la tercera edición de los Premios Mujeres en el Cine Alice Guy, que serán entregados en otoño. Simón ha añadido que estos galardones “son una forma de apoyos concretos que contribuyen a que las creadoras tengan más oportunidades de desarrollar sus proyectos”.