Gutiérrez: «Núñez nunca será presidente de Castilla-La Mancha»

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha criticado al presidente del PP regional, Paco Núñez, por «meter cizaña y usar el fuego electoralmente», en vez de alegrarse porque en Castilla-La Mancha se hayan conseguido reducir a la mitad las hectáreas quemadas respecto al pasado año.

A través de su perfil en la red social X, y tras las críticas vertidas por Núñez, ha preguntado qué estaría diciendo el PP de Castilla-La Mancha si este año «horrible en condiciones meteorológicas, hubieran ardido en esta tierra las mismas hectáreas que en Castilla y León o en Galicia».



«¿Qué estaría diciendo si Emiliano García-Page hubiera despedido a miles de bomberos forestales como Cospedal o hubiera recortado horas y presupuestos como los presidentes del PP hoy?», ha cuestionado.

También ha respondido a por qué Núñez «nunca» será Presidente de Castilla-La Mancha, «porque se le nota demasiado que le fastidia soberanamente que en nuestra tierra las cosas salgan bien, vayan bien o se hagan bien».



Gutiérrez ha escrito estos mensajes tras la visita de los Reyes de España, en Extremadura, a las zonas afectadas por los incendios, donde han reconocido y respaldado al personal del Plan Infocam de Castilla-La Mancha que ha colaborado en las labores de extinción en esta y otras comunidades autónomas de España.



Y ha aconsejado a Núñez que si quiere criticar la gestión de los incendios «use el grupo de WhatsApp de Génova», porque «allí hay mucha leña que cortar, y mucho presupuesto que incrementar», ha concluido.