El tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes 1 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el nordeste de madrugada que, en horas centrales, se repiten con nubes de evolución diurna.

Temperaturas en descenso, que en el caso de las máximas será en general notable en Cuenca, Albacete, La Mancha de Ciudad Real y localmente en la ibérica de Guadalajara. Viento flojo a moderado de oeste y noroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 25 grados en Albacete, entre los 14 y los 27 en Ciudad Real, entre 12 y 24 grados en Cuenca, entre 14 y 26 grados en Guadalajara y entre 13 y 27 grados en Toledo.