El tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo 31 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas. Por la tarde, probabilidad de chubascos dispersos en las zonas montañosas del norte.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas con pocos cambios en el tercio oriental y en descenso en el resto.

Viento de oeste y suroeste flojo, aumentando a moderado durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 34 grados en Albacete, entre los 18 y los 31 en Ciudad Real, entre 16 y 30 grados en Cuenca, entre 17 y 30 grados en Guadalajara y entre 18 y 31 grados en Toledo.