Cabañero: «Gracias a Page, Castilla-La Mancha lidera la política progresista de España»

El secretario general del PSOE provincial de Albacete, Santiago Cabañero, ha señalado que, gracias a la labor del Gobierno de Emiliano García-Page, «Castilla-La Mancha lidera la política progresista de España».

Lo ha indicado desde la Feria de Almansa (Albacete), donde ha participado en la tradicional comida con la militancia en la Caseta Socialista, desde donde ha aludido al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la educación pública, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Cabañero ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es la región en la que menos esfuerzo económico va a suponer a las familias el inicio del curso escolar, gracias a las políticas implementadas por el gobierno de Emiliano García-Page.

«Este año nos encontramos con matrícula gratuita en la universidad, con la educación de 0 a 3 años ya gratuita en la mayoría de los municipios, y con la ampliación de los Bancos de libros que aliviarán la ‘cuesta de septiembre’, haciendo que este inicio de curso no sea tan difícil para las familias, como ocurre en otras comunidades autónomas», ha explicado.

Además, Cabañero ha subrayado que en Castilla-La Mancha es donde menos está creciendo la educación privada, no por políticas en contra, sino por el firme apoyo a la educación pública. «El presidente Emiliano García-Page apuesta por la educación pública, como demuestra el hecho de que este año se incorporarán 530 nuevos maestros», ha destacado.

Unas políticas que para Cabañero contribuyen a la «igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas independientemente de la situación económica de sus familias». «Estas medidas permiten que nuestros hijos e hijas reciban la educación que merecen, sin que el dinero sea un obstáculo» ha aseverado.

También, ha subrayado, se refleja en los rankings, donde «esta región es en la que más se valora la gestión de los servicios sociales, de esos servicios que lo que hacen es que las situaciones de vulnerabilidad no sean un impedimento para que podamos tener una vida plena».

En este sentido, el secretario general del PSOE de Albacete ha querido lanzar un mensaje afirmando que «las situaciones de vulnerabilidad nos pueden afectar a cualquiera, que no haya nadie que crea que esto es cosa de otros, que la vulnerabilidad por enfermedad, por envejecimiento, por un accidente, o por una mala situación económica sobrevenida nos puede convertir en vulnerables a cualquiera y entonces tenemos que tener el colchón de lo público y desde Castilla-La Mancha estamos apostando de verdad por estas cosas», ha concluido.